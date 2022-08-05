شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد حمدى فتحى وكريم فؤاد أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الأهلي جهود الثنائي حمدي فتحي وكريم فؤاد في مباراته القادمة ضد الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل ببطولة الدوري بعد انتهاء الإيقاف الذي تعرضا له في مباراة فريقهما الأخيرة ضد فاركو من تراكم الكروت الصفراء، على أن يكون الثنائي متاحين لتدعيم قائمة الأهلي أمام زعيم الثغر.

ويعاني فريق الأهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية بسبب الإصابات الكثيرة التي تضرب لاعبيه من ضغط المباريات وعدم الحصول على قسط كافي للراحة ، وأبرز اللاعبين الغائبين للإصابة هم محمد شريف وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وعمار حمدي وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق من أجل حسم ملف تدعيم الدفاع بعدما طرح البعض عدة حلول لتدعيم هذا المركز يأتي في مقدمتها ، استعادة الصاعد محمد مغربي المُعار لنادي تيبليتسه التشيكي أوضم أحد مدافعي الدوري المصري، فيما طرح أخرون فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي مُتميز .

ويُعد خط الدفاع أحد أبرز الخطوط التي تحتاج للدعم في فريق الكرة بالأهلي الموسم المقبل بسبب الإصابات والإيقافات المُتتالية التي ضربت الفريق الفترة الماضية بجانب رحيل الدولي المغربي بدر بانون مؤخراً لنادي قطر القطري.

وبدأ الأهلي يدرس جميع الحلول لتدعيم خط الدفاع ومنها استقدام مدافع قوي من الخارج وهنا طرح البعض فكرة ضم الدولي التونسي ياسين مرباح الذي فسخ عقده مؤخراً مع نادي العين الإماراتي ، ورغم أن اللاعب التونسي صاحب إمكانيات عالية إلا أن التعاقد معه مازال محل دراسة في الأهلي.