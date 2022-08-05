شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لغزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق فيوتشر تدريباته، استعداداً لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت، والتي يستضيفها استاد السلام ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل فريق فيوتشر مباراة غزل المحلة، منتشياً بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، استعاد من خلاله مركزه بالمربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري العام.

وشدد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، على أهمية استمرار الانتصارات في الفترة المقبلة، خاصة مع قوة المنافسة في الأسابيع الأخيرة مع طلائع الجيش على المربع الذهبي.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 42 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.