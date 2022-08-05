مرتضى منصور: الزمالك أكثر ناد تعرض للظلم التحكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على احترام ناديه للتحكيم المصري، على الرغم من الظلم الذي تعرض له الفريق لسنوات طويلة، على حد وصفه.

وقال مرتضى منصور في مداخلة تليفونية مع قناة الزمالك: "عصام عبد الفتاح (رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة) شخصية محترمة جدا رغم اختلافي معه كثيرا، ولا يجب أن يكون التحكيم على المزاج".

وأضاف: "كل ما يحدث مع الأهلي من تراجع مستوى سببه أن رئيسه محمود الخطيب أصر على استكمال الموسم الذي شهد تفشي فيروس كورونا، هذا الأمر كان من الممكن أن يؤثر على الزمالك أو أي ناد آخر".

وتابع: "الأهلي أصدر بيانا للاعتراض على خطأ تحكيمي سببه (مليمتر واحد)، فكيف يجب أن نتصرف بعدما تعرضنا للظلم لمدة 40 أو 50 عاما؟".

واستمر: "أكثر ناد تعرض للظلم التحكيمي في مصر هو الزمالك، لكننا نحترم التحكيم المصري، وإذا كان الأهلي غير راض عن التحكيم المصري بإمكانه الاستعانة بحكام أجانب على حسابي".

وأردف: "هل يصح أن يقوم ناد بقيمة النادي الأهلي بوصف التحكيم بـ(الفاجر)؟، لا يجب أن يقوم النادي الأهلي بتضليل جماهيره".

وأكمل: "يجب أن يتوقف النادي الأهلي عن شحن الجماهير وافتعال الأزمات فالبلد لا تحتمل هذا الأمر، مسؤولو القلعة الحمراء هددوا بالانسحاب من الكأس والسوبر لخوفهم من الهزيمة مجددا".

وواصل: "الأسطورة الوحيدة في تاريخ مصر هو محمد صلاح، والأهلي ليس فوق الجميع، بل مصر فوق الزمالك والأهلي والجميع".

وأتم: "جمهور الزمالك بالملايين ولو استطلعت رأي كل مشجع سنكون مطالبين بـ100 مليون صفقة، ليس لدينا (ما يطلبه المستمعون)، بل أستمع فقط لما يقوله المدير الفني، وأقول للجمهور اطمأنوا والتزموا بالتشجيع فقط واتركوا أمر الصفقات لنا".