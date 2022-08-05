اتحاد الكرة يعلن تعيين كلاتينبرج رئيسا للجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن التعاقد مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتيبنرج رئيسا للجنة الحكام في الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن تعاقده مع كلاتيبنرج ينص على توليه منصب رئيس لجنة الحكام، على أن يقيم في مصر بشكل دائم.

في الوقت ذاته يستمر الحكم الإنجليزي السابق في منصبه كمستشار للاتحاد اليوناني لكرة القدم بتكليف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن يقتصر عمله على اجتماعات الفيديو، وليس بالتواجد في اليونان.

ومن المقرر أن يصل كلاتنبرج إلى القاهرة يوم السبت 6 أغسطس الحالي، من أجل بدء مهام عمله المتفق عليها مع الاتحاد.