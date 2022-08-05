شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي يُطل من جديد.. البطولة "الأكثر إثارة" تعود بخمس تعديلات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة، بلقاء أرسنال وكريستال بالاس، وتتوقع الجماهير موسم مثير جدا للدوري الأكثر شعبية عالميا، ولكن عليها التكيف مع بعض التغييرات الجديدة.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء 5 تعديلات على البطولة، أغلبها تهدف لرفع مستوى الإثارة في المباريات، وتوفير أفضل الأجواء للمشاهدين.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إنها ابتداء من الموسم الجديد، ستنشر تسجيلات صوتية بين الحكم الرئيسي لكل مباراة، وحكم تقنية الفيديو (الفار).

هذا الأمر سيرفع من مستوى الإثارة، ويطمح لإشراك المشاهدين بشكل أكبر في المباريات، حيث سيستطيع المشاهد فهم القرارات التحكيمية وكيفية اتخاذها.

انصاع الدوري الإنجليزي للموجة العالمية، التي تسمح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات خلال اللقاء، بدلا عن 3.

وبدأت بطولات كرة القدم في العالم بتطبيق قانون التبديلات الخمسة خلال فترة جائحة كورونا، لإتاحة المجال لعدد أكبر من اللاعبين للمشاركة، والحفاظ على مستوى لياقة الفريق.

وبعد أن أصر الدوري الإنجليزي على الاحتفاظ بقانون التبديلات الثلاثة الموسم الماضي، قرر اتباع التوجه العالمي، وإعلان السماح بخمسة تبديلات خلال المباريات.

في المواسم الثلاثة الماضية، اعتاد لاعبو الدوري على ثني الركبة لدقيقة كاملة، قبل انطلاق المباراة، لنشر التوعية حول العنصرية، في حركة ارتبطت بمناهضة العنصرية وتبنتها حركة "حياة السود مهمة".

ولكن هذا الموسم، قررت فرق الدوري التوقف عن ممارسة هذه الحركة قبل المباريات، بعد اجتماع لقادة الأندية الـ20، لأنها "فقدت قيمتها الحقيقية"، وأصبحت "مثيرة للتفرقة بين لاعبي الفريق"، وفقا لمصادر بريطانية.

وسيتم تطبيق حركة ثني الركبة خلال مناسبات معينة تستدعي الوقوف ضد العنصرية، كما سيتم تطبيقها في المباريات النهائية المحلية.

سيتم توفير 10 كرات جاهزة للاستخدام، في كل من جوانب الملعب، لمنع إضاعة الوقت خلال المباريات، الأمر الذي يحصل أحيانا بسبب بحث حامل الكرات عن كرة لمنحها للاعب، عند خروج كرة المباراة الرئيسية من الملعب.

بسبب انطلاق كأس العالم الشتوي في نوفمبر، سيتوقف البريميرليج في منتصف الموسم، لأول مرة تاريخيا، قبل أن يستكمل منافساته بعد نهاية المونديال.

وسيتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز 40 يوما، بين 14 نوفمبر و25 ديسمبر، قبل أن يعود في فترة الأعياد المنتظرة.