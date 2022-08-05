الأهلي وفاركو .. عمرو أنور: الأعمى يشوف اللقطة من غير ما يحتاج تقنية الفيديو

الشارقة - اميمة ياسر - فتح عمرو أنور نجم الأهلي السابق النار على التحكيم في مصر، بعد تعادل الأهلي مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال عمرو أنور في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا مش بهاجم الحكام، ولا بهاجم لجنة الحكام لكن لما حد يرتكب خطأ، يطلعوا يقولوا إن الشخص ده أخطأ" .

أضاف: "لكن في كيل بمكيالين كلنا بشر ونخطئ، لكن العقوبة يتم توقيعها على مدير الكورة أو المسؤول لكن مفيش حكم يتم معاقبته"

وواصل حديثه قائلا: "مصر كلها شايفة إن الكورة جون، والحكام لم يراه، والحكم لم يذهب لتقنية الفيديو عشان يتأكد من لقطة الهدف، وهل من الطبيعي إن سيد عبد الحفيظ هو اللي يلفت نظر الحكم ويحاول يلفت نظره بالموبايل، وهل كورة طرد لاعب فاركو محتاجة تقنية فيديو ده الأعمى يشوف اللقطة من غير ما يحتاج تقنية الفيديو"

وعن الدوري الممتاز هذا الموسم قال: "التحكيم جزء من ما يحدث في الأهلي من تراجع خلال منافسات الدوري هذا الموسم، وبرضو اللاعبين، اللي مش حاسة بالجمهور معنديش مشكلة تخسر بطولة أو تتعادل، لكن اتفرج على آخر كام ماتش مفيش روح".