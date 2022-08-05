شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الجمعة في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم، الجمعة، فريق الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، ف، حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدف، فيما سكنت شباكه 25، في المقابل يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 38 هدف.

فيريرا يحذر من التراخى أمام الجونة

من جانبه، تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مع لاعبى فريقه، مشددًا عليهم بضرورة عدم التأثر كثيرًا بالفوز الذي تحقق على بيراميدز، رافضًا نغمة إن تلك المباراة هي الحاسمة للقب الدوري بعد الفوز على أقرب المنافسين.

وحذر فيريرا اللاعبين من التراخي أو التعالي، مطالبًا التركيز في المرحلة المقبلة والتي قد تشهد تغييرات في شكل المنافسة، مؤكدًا إن الخطورة تكمن في مواجهة الفرق الصغيرة والتي تعتمد على التأمين الدفاعي المحكم، مما قد يؤدى لفقدان النقاط، وحينها ستنقلب الأمور رأسًا على عقب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

ويدرس فيريرا عدم الاعتماد على محمود حمدى الونش في دفاع الفريق خلال مواجهة الجونة، ومنحه راحة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة بيراميدز، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم " اوباما" – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

طلعت يوسف يطالب لعبيه بحصد الثلاث نقاط

على الجانب الأخر، يبحث طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة، عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض، واقتناص ثلاث نقاط غالية تساهم في هروبه من قاع الجدول ومواجهة شبح الهبوط، وطلب طلعت يوسف من لاعبيه مواجهة الفارس الأبيض بدون رهبة والعمل على التأمين الدفاعى المحكم واستغلال أنصاف الفرص التي ستأتى من خلف مدافعى الفارس الأبيض في ظل التقدم للبحث عن هدف التقدم.