شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. الأهلي ينسحب من كأس مصر والسوبر المصري ويُكمل الدوري بالناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن النادي الأهلي المصري عدم المشاركة في كأس مصر وكأس السوبر المصري –البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم؛ اعتراضا منه على التحكيم المصري، وما حدث في مباراة فاركو.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بعد اجتماع لمجلس إدارته، الخميس، أعلن من خلاله اعتراضه على قرارات اتحاد الكرة المصري، ومقاطعة البطولات التي ينظمها وعلى رأسها كأس مصر وكأس السوبر المصري.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في كأس السوبر المصرية في أبوظبي في 28 أكتوبر تشرين الثاني، بينما كان سيواجه مصر للمقاصة في دور 16 لكأس مصر في 14 أغسطس آب الجاري.

كما قرر الأهلي استكمال الموسم بالدوري الممتاز لكرة القدم بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.

كما طالب الأهلي في بيانه بإقالة لجنة الحكام التي قال إنها فقدت نزاهتها ومصداقيتها، وإيقاف حكم الفيديو المساعد في مباراته الأخيرة ضد فاركو لحين التحقيق معه عما بدر منه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر استكمال الدوري؛ لأنه يتم تنظيمه تحت مظلة رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، وليس اتحاد الكرة المصري.

يذكر أن أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي وفاركو ألغى هدفًا للجنوب أفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل (71) بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، ما أثار جدلًا في الوسط الرياضي المصري.

وأهدر الأهلي نقطتين جديدتين، وتعادل دون أهداف مع فاركو ليبتعد عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

واعتقد الأهلي أنه تقدم بهدف عن طريق البديل بيرسي تاو في الدقيقة 71، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة طويلة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض فاركو، الوافد الجديد على دوري الأضواء، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد خطأ عنيف من البديل محمود عماد ضد محمد محمود، والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وكاد الأهلي، الذي يقدم مستويات متواضعة منذ تعيين المدرب ريكاردو سواريش بدلًا من بيتسو موسيماني في نهاية يونيو، أن يفوز لولا أن لويس ميكيسوني سدد في القائم في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و10 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي اقترب من الاحتفاظ باللقب.

وتتبقى للأهلي، الذي تعادل دون أهداف في الجولة الماضية مع المقاولون العرب، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر 5 مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.