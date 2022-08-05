عدلي القيعي: الأهلي لن يتهاون في حقوقه

الشارقة - اميمة ياسر - فتح عدلي القيعي رئيس لجنه التعاقدات في الأهلي السابق النار على محمود عاشور حكم الفيديو بمباراة الفريق أول أمس أمام فاركو في الدوري .

وأكد القيعي في تصريحات عبر برنامج “ ملك وكتابه ” عبر قناة الأهلي أن الأهلي يدافع عن حقوقه بصدور تلك القرارات ولم يتعرض لأي نادي سوي لجنه التحكيم مشددا أن ما حدث تدليس واضح.

وأضاف قائلا “ جاوز الظالمون المدي في دوري الفار ” مشددا أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام نجح فيما فشلت به الكورونا وتسبب في نهاية ٧٠ مليون أهلاوي بسبب ما يحدث ضد الأهلي.

وأضاف أن الأهلي لن يتهاون في حقوقه مره اخري مشددا أنه في حال طالته أي اساءه لن يتنازل عن حقه مطلقا .

كما وجه رساله لمحمود عاشور “ انت قصدت تلغي هدف صحيح ١٠٠٪ هنجيب لك تاريخك كله وعايزينك انت اللي ترد ”.