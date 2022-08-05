غرامة وحرمان.. عقوبات منتظرة على الأهلي حال انسحابه من الكأس والسوبر.. وسر استمراره في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - هدد مجلس إدارة الأهلي، بالانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، في حال عدم تحقيق اتحاد الكرة مطالبه، والمتمثلة في إقالة لجنة الحكام وإيقاف حكـم الـ« VAR» فـي مبـاراة فاركو لحين التحقيق معه عما بدر منه من أخطاء تحكيمية.

من جانبه، استعرض موقع "يلا كورة" العقوبات المنتظر أن يوقعها اتحاد الكرة على الأهلي، حال نفذ تهديده وانسحب من بطولتي الكأس والسوبر.

كأس مصر

من المقرر أن يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 14 أغسطس الجاري في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد أن تمكن وصيف بطل النسخة الماضية من اجتياز عقبة المصر بالسلوم في دور الـ32.

وتنص المادة 62 من لائحة لجنة المسابقات للموسم الجاري 2021-2022 على أنه "في حال انسحاب فريق من بطولة كأس مصر بعد بدء البطولة، يُرفع اسمه من الجدول، ويعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائزًا بنتيجة 2-0".

كما تنص على أنه "في حال انسحاب فريق من البطولة بعد دور الـ32 فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 20 ضعف قيمة رسم اشتراك المسابقة".

كذلك تنص المادة ذاتها على أن "الفريق المنسحب يحرم من الاشتراك في الموسم التالي من المسابقة".

السوبر المصري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم 28 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في المباراة باعتباره وصيف بطل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، بينما يلعب الزمالك كونه بطلًا للدوري.

ووفقًا للمادة 64 من لائحة المسابقات، فإنه "في حال اعتذار وصيف بطل الكأس عن خوض مباراة كأس السوبر المصري لأي سبب من الأسباب، تقام المباراة بين بطل الدوري، ووصيفه، ثم بالترتيب في حال الاعتذار".

وبما أن الأهلي هو أيضًا وصيف بطل الموسم الماضي من الدوري، فإن بيراميدز، صاحب المركز الثالث، هو من سيواجه الزمالك في مباراة السوبر حال انسحاب الفريق الأحمر.

كما تنص المادة 67 من اللائحة على أنه "تطبق على مباراة كأس السوبر المصري لائحة المسابقات وشؤون اللاعبين، والشروط التي تضعها لجنة المسابقات لهذه المباراة".

سر استمرار الأهلي في الدوري

وفس سياق متصل، كشف موقع "مصراوي"، سر عدم تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري، مثلما فعل مع الكأس والسوبر.

وجاءت الأسباب كالتالي:

أولا: لأن مشكلة الأهلي الأساسية مع لجنة الحكام، وهي إحدى لجان اتحاد الكرة، الذي يدير بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري، وليس مع رابطة الأندية، التي تدير الدوري المصري.

ثانيا: لأن عقوبات الانسحاب من الدوري المصري قاسية، وفقًا للائحة رابطة الأندية.

وتنص المادة 52 من لائحة رابطة الأندية للموسم الجاري على أنه في حال انسحاب فريق من الدوري، فإنه "يتعرض لغرامة مالية طبقًا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم".

كما تنص اللائحة على "أنه في حال كان الانسحاب في الدور الثاني، تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى، وتلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني، وكأنه لم يشارك في الدور الثاني".

أيضًا تنص اللائحة على أن "الفريق المنسحب يُحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم، مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول".

4 قرارات للأهلي

وطالب النادي الأهلي بإقالة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ضمن 4 قرارات اتخذها مجلس الإدارة عقب التعادل مع فاركو، مساء الأربعاء.

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم ما يلي:

- المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتهـا ومصداقيتها.

• المطالبة بإيقاف حكـم الـ« VAR» فـي مبـاراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه."

• عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمهـا الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم «كأس مصـر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

- استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع فاركو في الجولة 28 من دوري we المصري، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الترتيب، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وشهد اللقاء، جدلا تحكيميا بعدما ألغى الفار هدفا صحيحا للأهلي بداعي التسلل.