شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة 5/ 8 /2022، مباراتان فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بين مصر المقاصة والبنك الأهلى، والجونة مع الزمالك.

موعد مباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى

يستضيف فريق مصر المقاصة فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق البنك الأهلى على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل مصر المقاصة اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل البنك الأهلى مع الجونة بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 9 لقاءات والخسارة فى 17 مباراة، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والهزيمة فى 8 مباريات.

موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.

ويغيب عن الزمالك الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.