شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن عبد الغفار: منتخب الناشئين يملك مواهب واعدة ومعسكر السعودية كان ناجحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مؤمن عبد الغفار، مدرب منتخب مصر للناشئين، أن المنتخب خاض معسكرا ناجحا على كافة المستويات وتخلله مباراتان قدم فيها ناشئو الفراعنة أداء مميزا اقترن بالنتائج الإيجابية، بعد الفوز على المنتخبين السعودي والسوداني.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفني للمنتخب توقع هذا المستوى المميز من اللاعبين بعد سلسلة من المعسكرات والمجهود من الجميع، موضحا أن المنتخب يملك مواهب واعدة ستكون القوام الأساسي للمنتخبات بعد سنوات قليلة.

وأشار إلى أن المعسكر كان ناجحا بكل المقاييس، كما أثنى على حسن الاستقبال والضيافة في السعودية، موضحا أن هناك معسكرا آخر في الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة، كما أكد دعم اتحاد الكرة وإيهاب الكومي رئيس البعثة للاعبين.

ووعد عبد الغفار بتحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس العرب للناشئين التي تقام هذا الشهر بالجزائر، موضحا أن نتائج فريق الشباب والوصول للنهائي من شأنها أن ترفع معنويات الناشئين لتكرار هذا الإنجاز.

وفاز منتخب الشباب على السعودية بهدف دون رد، وعلى المنتخب السوداني بثلاثية دون مقابل في المعسكر الذى أقيم بالسعودية.