شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين عن وجهته المقبلة: الماديات "مش طموحي" ولا أحب إثارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش ومنتخب مصر، عن طموحاته في الفترة المقبلة، وحقيقة اهتمام الزمالك بخدماته بعد حصول فيوتشر على توقيعه في الفترة المقبلة.

وقال لاشين في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "هناك إدارة وناد يجب أن يتم تنفيذ مطالبه، في كل الأندية التي لعبت لها لم يكن هناك مشكلة في عقدي، وطموحي خاص بالكرة وليس الماديات إطلاقاً، وعقدي يتبقى فيه موسم مع الطلائع والأمر في يد النادي، ومن سيفيد النادي هو من سيفوز بخدماتي".

وعن تعادل فريقه مع المصري، خلال المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العام وانتهت بالتعادل السلبي، قال لاشين: "مركزين وواجهنا فريق وجهاز فني كبير يبحث دائماً على المكسب، وهذه ثالث مباراة نخوضها خارج أرضنا، وكان يجب أن نخرج بمكسب، كان هدفنا الثلاث نقاط ولكن كنا نعلم أن الإجهاد سيؤثر علينا ولكن حصدنا نقطة وننافس فيوتشر على المركز الرابع".

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 45 محتلا المركز الرابع.