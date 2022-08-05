شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: نقطة من المصرى مُرضية وأشفق على اللاعبين بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، رضاه عن أداء لاعبي الفريق في مباراتهم أمام المصري، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال العشري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "بحمد ربنا، وبكل واقعية ألعب على نقطة أو ثلاث نقاط، نحن الآن في مرحلة إذا لم تفز بنقطة فيجب ألا تخسر، وطلائع الجيش تطور كثيراً في الفترة الأخيرة ولدينا طموح للفترة المقبلة".

وأضاف: "لعبنا 3 مباريات في وقت قليل وواجهنا 3 فرق من العيار الثقيل، وأشكر اللاعبين على الجهد وأشفق عليهم، كان لدينا فرصة لأحمد سمير من أجل قتل المباراة واللقاء لعب على تفاصيل صغيرة، واستطعنا فرض استراتيجيتنا ولم يكن هناك فرص للمصري، ونقطة للفريقين مرضية". واختتم: "اللقاء القادم لنا سيكون أمام إيسترن كومباني على ملعبنا وأتمنى أن يكون دافع جيد لنا".

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 45 محتلا المركز الرابع.