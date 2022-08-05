شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يهزم السودان 3-0 وديا استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره السودانى بنتيجة 3-0 وديًا استعدادا لكأس العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بالمملكة العربية السعودية، حيث يخوض ناشئو الفراعنة معسكرا تحضيريا.

ويختتم منتخب الناشئين "مواليد 2006" اليوم الجمعة معسكره المغلق الذى تحتضنه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، واستمر لمدة أسبوع.

وشهد المعسكر المغلق خوض مبارتين وديتين أمام المنتخبين السعودي والسوداني، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العرب للناشئين التي تنطلق بالجزائر يوم 22 أغسطس المقبل.

وتعود البعثة التي يترأسها الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وأسفرت قرعة كأس العرب للناشئين عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، التي تضم معه منتخبات السعودية، سوريا ولبنان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.