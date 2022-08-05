الزمالك يسعى لتعميق جراح الجونة للابتعاد بصدارة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يسعى الزمالك، حامل لقب الدوري المصري الممتاز ومتصدر جدول الترتيب، لاجتياز عقبة مضيفه الجونة في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 29، للابتعاد بالصدارة.

وتقام المباراة على ملعب "خالد بشارة"، معقل الجونة، عند تمام الساعة 09:00 مساءً.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، من 21 انتصارًا، و3 تعادلات، وهو الأكثر فوزًا والأقل تعادلًا، مقابل 4 هزائم، وهو ثاني أقل فريق تعرضًا للخسارة بعد الأهلي.

ويبتعد الزمالك عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، بفارق 7 نقاط، بعد انتصاره في المواجهة المباشرة الأخيرة بينهما، وبفارق 10 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي، ويمكنه تقليص الفارق إلى 7 نقاط أيضًا.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على الجونة اليوم من أجل توسيع الفارق بينه وبيراميدز إلى 10 نقاط، والأهلي إلى 13 نقطة، ولو مؤقتًا، للابتعاد في صدارة جدول الترتيب، والاقتراب خطوة جديدة نحو الحفاظ على اللقب الذي حصده الموسم الماضي، قبل 5 جولات فقط على النهاية.

ويمني الزمالك نفسه بمواصلة سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، حيث يبحث الفريق الأبيض عن الانتصار الثامن على التوالي، فبعد التعادل مع الأهلي في يونيو الماضي، فاز على كل من البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب، وغزل المحلة، وسموحة، وفيوتشر، وبيراميدز على الترتيب.

على الجانب الآخر، يعاني الجونة إذ يقبع في المركز الـ16، وهو أول المراكز التي تؤدي للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، برصيد 27 نقطة، بعدما اكتفى بتحقيق 7 انتصارات، و6 تعادلات، بينما خسر 15 مرة، وهو ثاني أكثر الفرق تعرضًا للخسارة بعد مصر للمقاصة، متذيل الترتيب.

ويأمل الجونة في الخروج من مراكز الهبوط بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، سواء بالتعادل أو الفوز، حيث يبتعد عن إيسترن كومباني، صاحب المركز الـ15 بفارق الأهداف فقط، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أكثر.

وإذا كان الزمالك حقق الفوز في آخر 7 مباريات، فإن الجونة لم يفز سوى في مباراة واحدة، مقابل الخسارة 3 مرات، والتعادل 3 مرات، كما أن الفريق الساحلي لم يفز في آخر 3 مباريات.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مارس الماضي على ستاد القاهرة ضمن الجولة 12 من الموسم الجاري للدوري انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وبشكل عام، فإن تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري يصب في صالح الزمالك، حيث فاز الفريق الأبيض في 8 من أصل 14 مباراة، مقابل 5 تعادلات، وفوز وحيد للجونة.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الجونة، تواجد محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الذي خرج مصابًا من مباراة بيراميدز الأخيرة، كما شهدت القائمة عودة الثنائي السيد عطية وسيف جعفر بعد تعافيهما من الإصابة.

في المقابل، استمر غياب عمر السعيد مهاجم الفريق لعدم الجاهزية، بينما غاب أيمن حفني عن القائمة لأسباب فنية.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك والجونة

المناسبة: الجولة 29 من الدوري المصري

التاريخ: 5 أغسطس 2022

التوقيت: 09:00 مساءً

الملعب: خالد بشارة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: أمين عمر