مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي تصورا لقائمة الفريق في المباريات المتبقية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، من أجل حسم موقف اللاعبين الذي سيتم منحهم راحة سلبية حتى نهاية الموسم.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، عقدا اجتماعا مع سواريش لمعرفة موقفه من خوض باقي المباريات بالناشئين والعائدين من الإصابة، بناء على قرار مجلس الإدارة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لمصراوي إن الخطيب ترك أمر حسم أسماء اللاعبين الذين ستتم إراحتهم للجلسة المنتظر عقدها بين عبد الحفيظ وسواريش، وذلك لارتباط الأمر أيضا بخروج لاعبين للإعارة في الفترة المقبلة.

واضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: "محمد الشناوي لن يقبل الحصول على راحة نظرا لارتباطه بمعسكر منتخب في شهر سبتمبر، ونفس الأمر بالنسبة لأيمن أشرف، لكن الأخير سينضم للاعبين الذين ستتم إراحتهم".

وأردف: "أيمن أشرف سيحصل على راحة سلبية بجانب 4 من اللاعبين المصابين (عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وعمار حمدي)، فيما سيتم منح أكرم توفيق فرصة المشاركة بشكل تدريجي، إذا ما أكد الجهاز الطبي ذلك".

وتابع: "كذلك سيحصل ياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي على راحة سلبية، بينما سيبقي بيرسي تاو ولويس ميكيسيوني مع الفريق الأول لأنهم عائدين من إصابات، وسيتم انتظار طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا لتجهيزهما للمشاركة في المباريات الختامية للموسم".

وأتم: "سيشارك عدد من الناشئين الفترة المقبلة وسيتم تصعيد آخرين بجانب عودة رأفت خليل بعد انتهاء مشواره مع منتخب الشباب المشاركة حاليا في كأس العرب بالمملكة العربية السعودية، سيحصل على فرصة بجانب محمد أشرف ومحمد نصير ومحمد فخري وغيرهم من اللاعبين الصاعدين".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الأحد المقبل بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري.