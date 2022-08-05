إعلان جدول الدوري السعودي.. تعرف على مواعيد مباريات الثلاثي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الأول من الموسم الجديد للدوري السعودي 2022-2023، والذي ينطلق يوم 25 أغسطس الجاري.

وتشهد الجولة العاشرة من الدوري السعودي مواجهة مصرية، حيث يلتقي الاتحاد، الذي يضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد، نظيره التعاون، الذي يضم مصطفى فتحي، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

ويفتتح الاتحاد مبارياته في الموسم بمواجهة العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، بينما يبدأ التعاون موسمه في اليوم التالي بمباراة الفتح.

ويختتم الاتحاد مبارياته في الدور الأول بملاقاة الطائي في الجولة 15، بينما يلعب التعاون ضد الباطن في نفس الجولة، في مباراتين يتحدد موعديهما لاحقًا.

أما الهلال، حامل لقب الموسم الماضي، فيبدأ موسمه بمواجهة الخليج يوم الخميس 25 أغسطس، وينهي الدور الأول بلقاء الرائد.

وتشهد الجولة الخامسة صدامًا بين النصر والاتحاد، فيما تشهد الجولة العاشرة ديربي النصر والهلال، أما مباراة الاتحاد والهلال فتأتي في الجولة 12.

يذكر أن الأهلي هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي.

وفيما يلي جدول مباريات الدور الأول من الدوري السعودي كاملا:

الجولة الأولى

الجولة الثانية

الجولة الثالثة

الجولة الرابعة

الجولة الخامسة

الجولة السادسة

الجولة السابعة

الجولة الثامنة

الجولة التاسعة

الجولة العاشرة

الجولة 11

الجولة 12

الجولة 13

الجولة 14

الجولة 15