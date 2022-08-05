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اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة والمقرر إقامتها، مساء غدٍ الجمعة، بمسابقة الممتاز.

ويستضيف استاد خالد بشارة مباراة الجونة والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

ويُدير أمين عمر مباراة الجونة والزمالك كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحي (مساعدان)، وعاطف حسين حكم رابع.

بينما يتولى طارق مجدي إدارة تقنية الفيديو في اللقاء ويساعده رجب محمد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

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