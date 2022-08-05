التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري وطلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم التعادل السلبي مواجهة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري الممتاز.

وأقيمت مباراة المصري والطلائع على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري للموسم الجاري.

وبهذه النتيجة، يرفع رصيد طلائع الجيش إلى 45 نقطة ليظل في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الرابع والذي لديه مباراة مؤجلة، بينما يصل المصري للنقطة الـ33 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

تفاصيل المباراة:

ودخل المصري المباراة بتشكيلة مكونة من: "عصام ثروت، كريم العراقي، إسلام ابو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي، فريد شوقي، إيزي إيميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، أوستن أموتو".

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي: "محمد بسام، خالد سطوحي، مصطفى الزناري، محمد ناصف، محمد أنور، أحمد زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي، محمد جابر، ميدو جابر، علي الزاهدي".

بدأت أولى المحاولات من جانب طلائع الجيش بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام عمرو السيسي ولكن ذهبت سهلة في يد الحارس عصام ثروت في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 19 كان المصري قريبًا من هز الشباك عن طريق كريم العراقي والذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على نتيجة الشوط الأول بعدما انحصر اللعب في وسط الملعب وابتعدت الخطورة على مرمى الفريقين، لينتهي أول 45 دقيقة بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر غياب الفعالية الهجومية للمصري والطلائع وغابت الخطورة على المرمى بسبب إغلاق المساحات من جانب الفريقين.

وأتيحت فرصة خطيرة للطلائع في الدقيقة 75 بعد رأسية رائعة من أحمد سمير ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

واستمر الوضع على ما هو عليه، لتنتهي مباراة المصري والطلائع بالتعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من الجولة الـ29 بالدوري.