نادي الأهلي ينسحب من كأس مصر ومباراة السوبر المحلية

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر الأهلي الانسحاب من كأس مصر ومباراة السوبر المحلية واستكمال الدوري الممتاز لكرة القدم بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، اعتراضا على التحكيم، وذلك بعد ابتعاده عن الصراع على لقب الدوري.

كما طالب الأهلي عقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم الخميس بإقالة لجنة الحكام التي قال إنها "فقدت نزاهتها ومصداقيتها"، وإيقاف حكم الفيديو المساعد في مباراته الأخيرة ضد فاركو "لحين التحقيق معه عما بدر منه".

وانتهت مباراة الأهلي وضيفه فاركو، أمس الأربعاء، بالتعادل السلبي، وشهدت إلغاء حكم المباراة أحمد الغندور هدفا للفريق الأحمر أحرزه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل، بناء على قرار مثير للجدل من حكم الفيديو المساعد (فار) محمود عاشور.

وأسهمت نتيجة مباراة الأهلي وفاركو في تقليص حظوظ الفريق الأحمر في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، فقد ظل في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بفارق 10 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، وذلك قبل 6 مراحل على نهاية الموسم.

ويتبقى للأهلي، الذي تعادل من دون أهداف في الجولة الماضية مع "المقاولون العرب"، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر 5 مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.

وعقب المباراة، دافع مدرب الأهلي ريكاردو سواريش عن لاعبيه، وحمّل الإجهاد والإصابات مسؤولية التعادل السلبي.

ويقدم البطل التاريخي للدوري المصري مستويات متواضعة منذ تعيين سواريش بدلا من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في كأس السوبر المصرية في أبو ظبي في 28 أكتوبر/تشرين الأول، في حين كان سيواجه مصر للمقاصة في دور 16 لكأس مصر في 14 أغسطس/آب الجاري.

(وكالات)