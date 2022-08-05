الامارات | كلباء يهزم دينامو هيلفورت النمساوي بالثلاثة

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهزم دينامو هيلفورت النمساوي بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق اتحاد كلباء على دينامو هيلفورت النمساوي بنتيجة 3-0، في مباراته الودية الثانية، التي أقيمت ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه في النمسا استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حيث سجل أحمد عامر هدفين وأضاف محمد علي الثالث. وهذا ثاني انتصار، بعد الفوز في المباراة الأولى على شامبيون السلوفيني بخماسية نظيفة.
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