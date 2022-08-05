الامارات | علي البدواوي ينضم لصفوف المدربين في نادي دبي لسباق الخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن انضمام علي البدواوي إلى قائمة المدربين بمضمار ميدان، وسيقوم البدواوي بمهام التدريب تحت اسمه لأول مرة خلال موسم السباقات المقبل الذي ينطلق في 28 أكتوبر، ويتمتع البدواوي بخبرة كبيرة تؤهله للقيام بهذا الدور حيث قضى السنوات الست الماضية مساعداً للمدرب المتوج بلقب بطولة المدربين بالدولة سابقاً إيروان شاربي.

وذكر بيان صحافي: «قبل انضمامه للعمل مع المدرب إيروان شاربي، بدأ البدواوي سائساً ثم فارس تدريب مع المدرب رود سيمبسون في غنتوت عام 2002، ومثل مدرب غودلفين سعيد بن سرور، ينحدر البدواوي من منطقة حتا، وارتبط بحب الخيل منذ صغره».

وقال البدواوي: «لم تكن لدي خيول عندما كنت صغيراً، لكني كنت أذهب دائماً إلى دبي لمشاهدة الخيول، وكان لي صديق في غنتوت فذهبت إلى هناك، وبعد أن غادر رود سيمبسون إلى إنجلترا انضممت إليه في لامبورن، وعملت كذلك مع المدرب جون هيلز واقترح عليّ أن أدخل مدرسة السباقات البريطانية وفعلاً التحقت بها وحصلت على رخصة التدريب، بعدها وبنهاية موسم السباقات في دبي ذهبت إلى لبنان لفترة أربعة أشهر وشاركت هناك فارساً في ستة سباقات حققت فيها المركزين الثالث والرابع ولم أتمكن من تحقيق الفوز».

ويشرف البدواوي الآن على مجموعة من 12 جواداً لكنه يأمل في زيادة حصيلته قبل الموسم الجديد، وقال: «يتصل بي العديد من الملاك لذلك أتوقع أن تأتي المزيد من الخيول في سبتمبر المقبل».

البدواوي هو ثاني إضافة لفريق التدريب بنادي دبي لسباق الخيل الصيف الجاري، بعد تعيين المدرب أحمد الشميلي الذي سيدرب في إسطبلات غراند ستاند. ويستضيف مضمار ميدان، أول سباقاته لموسم 2022-2023 يوم الرابع من نوفمبر المقبل، وسيقام الحدث العالمي الكبير، كأس دبي العالمي يوم 25 مارس المقبل.