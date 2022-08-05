الامارات | كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة مضمار برايتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى مضمار برايتون بإنجلترا، إذ يستضيف المضمار العريق، اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-75) لمسافة 1600 متر، وهو واحد من السباقات التي ترعاها النسخة الـ14 من المهرجان بتنظيم منظمة السباق العربية ARO)) في عام 2022.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

ويجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق ستة خيول، يتقدمها «تجاري» بقيادة ريها بيتس، و«أوتار» بقيادة توماس جريتركس و«جاهز» بقيادة ريهان إنجرام، و«كونكيور» بقيادة لورينزو أتزوري، وجميعها للمالك والمدرب جيمس أوين.

وينافس على اللقب «ستورم تروبر» لفاريتز أريبيان، بإشراف المدربة بيفرلي ديتروم، وقيادة شارلي برايس، الفائز بسباقات عدة لكأس الوثبة في السويد وبلجيكا، و«زين زيبريون» لمزرعة زين العربية، بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة جوي هاينز.