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الامارات | طرفا نهائي «خليجي» الشباب للسلة يتحدد اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل البطولة الخليجية لمنتخبات كرة السلة، اليوم، إلى محطتها قبل الختامية، وذلك بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي على صالة نادي الوصل في دبي، تجمع الأولى في الرابعة عصراً منتخبي قطر والبحرين، وفي السادسة والربع تلتقي والكويت، في مباراتين ستحدد نتائجهما طرفي المباراة النهائية التي تقام غداً السبت.

وفي الصورة لقطة من مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في ختام الدور التمهيدي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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