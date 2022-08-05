الامارات | طرفا نهائي «خليجي سلة الشباب» يتحددان اليوم في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل البطولة الخليجية لمنتخبات كرة السلة، اليوم، إلى محطتها قبل الختامية، وذلك بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي على صالة نادي الوصل في دبي، تجمع الأولى في الرابع عصراً منتخبي قطر والبحرين، وتتبع في السادسة والربع بلقاء المنتخبين السعودي والكويتي، في مباراتين ستحدد نتائجهما طرفي المباراة النهائية التي تقام غداً السبت.

ونجحت منتخبات قطر والسعودية والكويت والبحرين في حجز مقاعدها للدور نصف النهائي، باحتلالها المراكز الأربعة الأولى للدور التمهيدي الذي استهل 29 يوليو الماضي بمشاركة منتخبي الإمارات وعمان، في دورٍ أقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، عرف خلاله منتخب قطر انتزاع صدارته بالعلامة الكاملة، وبسجل خالٍ من الهزائم برصيد 10 نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن منتخب السعودية الوصيف، ونقطتين عن المنتخب الكويتي صاحب المركز الثالث، فيما اكتفى المنتخب البحريني بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط.

وقضى نظام البطولة بأن تتحدد مواجهتا الدور نصف النهائي بناءً على نتائج المنتخبات في ختام الدور التمهيدي، بحيث تجمع أولى مباريات المربع الذهبي متصدر التمهيدي (منتخب قطر) مع صاحب المركز الرابع (منتخب البحرين)، على أن يلتقي في ثانية مواجهات نصف النهائي المنتخبان اللذين حلا في المركزين الثاني (السعودية) والثالث (الكويت).

وتبدو حظوظ المنتخب القطري الأوفر في بلوغ النهائي وتخطي عقبة حامل اللقب المنتخب البحريني، في ظل تفوق واضح في هذه النسخة للمنتخب القطري على صعيدي الأداء والنتيجة، ما قادهم للعلامة الكاملة في الدور التمهيدي بتسجيل خمسة انتصارات، من ضمنها الفوز على البحرين الاحد الماضي بفارق 16 نقطة وبنتيجة (63-47).

بدوره يتمسك المنتخب البحريني بحظوظه في بلوغ النهائي، وتعويض أدائه غير المقنع، بعد بداية قوية في الدور التمهيدي فاز بها في اليوم الافتتاحي على الإمارات (68-48)، ثم تسجيله لانتصار عريض على عمان (95-31)، قبل أن يتراجع أداء البحرينيين في ما تبقى من جولات وتلقيهم ثلاث هزائم متتالية والاكتفاء بالمركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، يستند المنتخب السعودي أمام الكويت في التفوق على صعيد عامل الطول، الذي قاد «الأخضر السعودي» في التمهيدي لحصد أربعة انتصارات، بعد أن استهل البطولة بفوز عريض على منتخب عمان (66-33)، وأتبعه في الجولة الثانية بالفوز على الكويت (72-63)، ثم على الإمارات في الجولة الثالثة (58-48)، قبل يتلقى «الأخضر» هزيمته الوحيدة أمام قطر في الجولة الرابعة بواقع (55-79)، ويسدل الستار أول من أمس على الدور التمهيدي بانتصار مستحق على البحرين (71-63).

وعلى الطرف الآخر يعوّل المنتخب الكويتي على الارتقاء التدريجي بأدائه، بعد أن تلقى في الدور التمهيدي هزيمتين وحيدتين جاءتا في افتتاح التمهيدي أمام قطر (64-51) ومن السعودية في الجولة الثانية، قبل أن يحقق «الأزرق» ثلاثة انتصارات متتالية على حساب عمان (67-52)، والبحرين (64-47)، وآخرها على الإمارات (39-37).