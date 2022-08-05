الامارات | أبوظبي تستضيف كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة الخليجية للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة الخليجية للسيدات 2022، التي ستقام منافساتها في أبوظبي من 26 إلى 31 الجاري، في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس، بحضور طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إلى جانب عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية وشركاء الحدث.

وتشارك ستة فرق في الحدث المرتقب الذي يقام بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، بواقع 72 لاعبة، ثلاثة فرق من الإمارات (فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وفريق الوصل وفريق سيدات الشارقة)، فيما يشارك من السعودية نادي «نورة»، ونادي «سلوى الصباح» من الكويت، ونادي البحرين من مملكة البحرين.

وقال الهاشمي: «تعدّ البطولة إضافة مميزة إلى الجدول الحافل بالأحداث الرياضية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام». من جانبه، قال المنصوري: «يسعدنا أن يكون لنا دور في إطلاق النسخة الأولى، ونأمل أن تكون هذه البطولة ناجحة بالنسبة لجميع الفرق واللاعبات المشاركات، نحن في اتحاد الطائرة متأهبون على الدوام لتقديم الدعم لأكاديمية فاطمة بنت مبارك، وأي مؤسسة رياضية أخرى، من أجل إقامة بطولات الكرة الطائرة».

من جانبها، قالت أمل العفيفي: «يشكل إطلاق النسخة الافتتاحية لحظة مهمة في تاريخ أكاديمية فاطمة بنت مبارك، لنواصل رحلتنا في خلق فرص رائدة تعزّز مشاركة السيدات، وتبرز دورهن في المحافل الرياضية». وتقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ويقام دور التصفيات الأولى من 26 إلى 28 الجاري، بينما ينطلق نصف النهائي في 30 الجاري، ثم تحديد المراكز الأربعة الأولى يوم 31 منه، وستحظى الجماهير بفرصة مشاهدة مباراتين في اليوم.

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لاعبة يشاركن في البطولة، من خلال ستة فرق، ثلاثة منها تمثل الإمارات.