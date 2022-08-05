الامارات | لجنة الحكام تطلع على برامج قضاة الملاعب.. والمعسكر الخارجي ينطلق 9 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة أول من أمس، اجتماعها الدوري في دبي، برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبمشاركة بقية الأعضاء. واطلعت اللجنة على برامج قضاة الملاعب تحضيراً للموسم الجديد، على أن يشهد المعسكر الخارجي المقرر أن ينطلق في مدينة نورمبرغ الألمانية في التاسع من الشهر الجاري، فترتين من التحضيرات، الأولى من 9 إلى 20 الجاري بمشاركة 38 حكماً، فيما تُقام الثانية من 22 إلى 31 منه بمشاركة 32 حكماً.

واطلعت اللجنة على تقرير نشاط إدارة الحكام، الذي تضمن عقد ورشة عمل لحكام كرة الصالات في يونيو الماضي، ودورة تدريبية لتقنية حكم الفيديو من 28 إلى 31 يوليو الماضي بمشاركة 38 حكماً، بالإضافة لورشة عمل مُقيّمي الحكام التي عقدت يوم 1 أغسطس الجاري بمشاركة 21 مُقيّماً، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما اطلعت لجنة الحكام على برنامج المعسكر الداخلي لحكام الفريق الثاني الذي يُقام في دبي من 4 إلى 7 الجاري بمشاركة 48 حكماً، إضافة لثلاث دورات تدريبية لحكام المراحل السنية (120 حكماً). فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية لحكام كرة قدم الصالات في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بالتعاون مع الفيفا.