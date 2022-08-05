اجتماع الأهلي الطارئ .. مرتضى منصور يفتح النار على «الخطيب»

الشارقة - اميمة ياسر - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على القرارات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ الذي عقد مساء اليوم الخميس، ردًا على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر وفاركو أمس ببطولة الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للقاهرة24 ، القرارات الصادرة من مجلس القلعة الحمراء، مؤكدًا أن تلك القرارات تفتعل صدامًا مع الدولة، وتعكس سوء تقدير واضح من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحاته، أن الخطيب ومجلس إدارة الأهلي افتعل أزمة كبيرة بسبب خطأ تقديري للحكم في لعبة تسلل كان الفارق فيها بين المهاجم والمدافع 2 سم فقط، وأردف: الخطيب هيولع في البلد ويبرر أداءه في إدارة النادي الأهلي بمثل تلك القرارات والبيانات التي اعتاد إصدارها في الفترة الأخيرة.

واستطرد مرتضى منصور قائلًا: إن فريق نادي الزمالك تعرض كثيرا للظلم وعانى من أخطاء تحكيمية مماثلة لتلك التي حدثت في لقاء الأهلي وفاركو، وأخطاء تحكيمية أخرى أكثر فداحة على مدار المواسم الكروية المتعاقبة.

وكشف مرتضى منصور عن اعتزامه التعليق والرد بشكل أكثر استفاضة على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الأهلي اليوم، من خلال مداخلة هاتفية الليلة عبر شاشة قناة نادي الزمالك.

إقالة لجنة الحكام

وطالب الأهلي في قراراته اليوم بإقالة لجنة الحكام وإيقاف حكم الـ var الذي تواجد في مباراة الفريق أمس أمام فاركو، كما أعلن النادي استكمال مسابقة الدوري بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة بجانب مقاطعة المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهي بطولتي كأس مصر وكأس السوبر.