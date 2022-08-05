شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لاعبى غزل المحلة لمواجهة فيوتشر فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده استعداداتهم على استاد المحلة قبل السفر غدا إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة فيوتشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب هشام عادل، لاعب فريق غزل المحلة، عن مواجهة فريقه أمام فيوتشر فى المباراة القادمة بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث.

ويعد هشام عادل من أبرز العناصر فى فريق غزل المحلة هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف هذا الموسم، ويعتمد الجهاز الفني بقيادة مصطفى عبده عليه فى التشكيل الأساسى للفريق.

ويواجه فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومن المقرر أن تقام باستاد السلام في السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات و التعادل في 12 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات.























































