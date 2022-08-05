شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شباب الملاكمة المتأهلين لنهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 10 لاعبين من منتخب شباب الملاكمة إلى نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر وتختتم السبت بالمركز الأوليمبى.

وتأهل كل من اللاعبين: أدهم على وعبد الله سعيد وأحمد عبد الحافظ وأحمد عبد الموجود، ومحمد حسام ومحمد مبروك ومحمد سالم وتامر محمد وعمر خالد وحازم نادر.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات، والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.