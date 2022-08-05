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أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والجونة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات الغد من عمر الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أبرزها إسناد مباراة الزمالك والجونة للحكم أمين عمر.

مباراة الزمالك والجونة

يدير المباراة أمين عمر حكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحى وعاطف حسين حكم رابع وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه رجب محمد.

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مباراة البنك الأهلى ومصر المقاصة

يدير المباراة عمرو عايد حكم ساحة ويعاونه علاء عبد الباسط ومحمد مجدى الشيخ وصبرى إبراهيم حكم رابع، وعلى تقنية الفار حسنى سلطان ويعاونه هيثم الشريف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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