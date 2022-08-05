شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات الغد من عمر الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أبرزها إسناد مباراة الزمالك والجونة للحكم أمين عمر.

يدير المباراة أمين عمر حكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحى وعاطف حسين حكم رابع وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه رجب محمد.

يدير المباراة عمرو عايد حكم ساحة ويعاونه علاء عبد الباسط ومحمد مجدى الشيخ وصبرى إبراهيم حكم رابع، وعلى تقنية الفار حسنى سلطان ويعاونه هيثم الشريف.