شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 4 - 8 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك يغرد منفردًا في صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، رغم إقامة ثلاث مباريات بالدوري اليوم، لكنها لفرق بعيدة تماما عن صراع القمة.

وحقق فريق إنبي فوزا مريحًا على نظيره إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.