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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 4 - 8 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك يغرد منفردًا في صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، رغم إقامة ثلاث مباريات بالدوري اليوم، لكنها لفرق بعيدة تماما عن صراع القمة.
وحقق فريق إنبي فوزا مريحًا على نظيره إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
كما تعادل سيراميكا مع سموحة بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز ، وجاءت الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأيضا تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.وجاء ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الخميس كالتالي:
جدول ترتيب الدوري المصري