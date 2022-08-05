نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 4 - 8 - 2022

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز الـ9 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 29 مباراة، حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا، فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفاً.

تعادل سيراميكا مع سموحة بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز ، وجاءت الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

سجل صديق إيبولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 87 قبل أن يُسجل حمزة مجدي هدف التعادل لفريق سيراميكا في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 41 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة ، كما رفع سيراميكا رصيده إلى 34 نقطة ويحتل المركز العاشر.

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت محاولات فريق المصرى البورسعيدى عن طريق أوستين أموتو ومحمد جريندو، بينما هجمات طلائع الجيش عن طريق كل من مهند لاشين وعلى الزاهدى وميدو جابر.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 45 محتلا المركز الرابع.