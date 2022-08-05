شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعتمد تشكيل قطاع الأنشطة الرياضية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، التشكيل الكامل لقطاع الأنشطة الرياضية في الموسم الجديد والمتعلق بالأجهزة الفنية الخاصة لكل فرق القطاع.

يأتي ذلك بعد التقرير الذى تقدم به عادل مصطفي مدير قطاع النشاط الرياضي، بالتصور النهائي لتشكيل القطاع في الموسم الكروي الجديد 2022 / 2023، الذى جاء على النحو التالي:

* فريق كرة الصالات.. محمود النجدي مدير الكرة ورمضان الطيب مديرا فنيا وأحمد جمال مدربا عاما وأحمد على ومحمد أبو المجد مدربين وسامح أبو ضيف مدرب حراس المرمي وتهامي مصطفي مدير إداري.

* فريق تنس الطاولة.. عبد الحميد عمارة رئيسا للجهاز ومحمود السيد مديرا فنيا ويوسف وجدي وأحمد ياقوت مدربين للناشئين وحسن غريب مدربا للمدارس والبراعم وحازم محسن إداري وعلى زكي مخطط للأحمال.

* فريق الكاراتيه.. محمود عيسي رئيسا للجهاز وأحمد صديق مديرا فنيا ومحمد محمود عيسي مديرا فنيا ” كاته وكوميتيه ” وأشرف عبد الجليل مدربا عاما وطارق محمد وإيمان خالد مدربين.

* فريق كرة السرعة.. جمعة عبد الله مديرا فنيا ولمياء محمد الشريف مدربا عاما وإيمان إبراهيم مصطفي وأحمد إبراهيم عبد الفتاح مدربين.

* فريق المصارعة.. عصام الخضري مديرا فنيا ومحمد الخضري مدربا عاما ومحمد عبد الهادي وعبد الله عبد العظيم مدربين.

* فريق رفع الأثقال.. محمد منصور إدريس مديرا فنيا وعفاف عبد الراضي وعلي محمد إبراهيم مدربين.

* فريق الكونغ فو.. وحيد نصير مديرا فنيا وعاطف عبد المنعم مدربا عاما وكريم عبيد ومحمد وحيد مدربين.

* فريق الكيك بوكسينج.. وحيد نصير رئيسا للجهاز وعاطف وعبد المنعم وأحمد صلاح ومحمد وحيد وكريم عبيد ومحمد عوض مدربين.

* فريق كمال الأجسام.. محمد أحمد الشاذلي رئيسا للجهاز والسيد أبو الوفا مديرا فنيا.

* فريق ألعاب القوى.. هارون قاسم رئيسا للجهاز ومحمد حسين وإسماعيل أحمد ومحمد عبد الجواد والسيد سلامة وسالم عيد وعبد الحميد محمد وريم حسين ومرفت عليان ومحمد جمال مدربين.

* قطاع ألعاب الماء.. محمد مسلم رئيسا للجهاز ومحمود فتحي قرنه مديرا فنيا للقطاع وأحمد جمال السيد وهيثم عادل وأحمد محمد مدربا عاما كريم محمود الأمير مدربا للانقاذ وأحمد عمر ومصطفي عبد الفتاح وأحمد بدر ومحمد حسين وأحمد سامح ومحمد عبد المنعم وأحمد محمود الأمير ومصطفي أحمد عبد الفتاح وإبراهيم خميس ومحمد عادل زغلول وعبد الرحمن مصطفي وأحمد جمال ومصطفي مرسي مدربين وأحمد عادل مدربا للأحمال وماجد أحمد عبد المجيد وفاطمة خليل اخصائيين.

* فريق الشطرنج.. أحمد محمد كمال مشرف عام ومصطفي السيد رئيسا للجهاز ويحيي مصطفي وتامر صبيح مدربين.

* فريق البنتابول.. حسن الاسناوي مديرا فنيا ومحمد محمود محمد مدربا عاما ومحمد شاكر ومحسن حنفي مدربين.

* قطاع كرة اليد.. حسن على رئيسا للجهاز ومحمود السيد منسقا عاما ومحمد سليمان مديرا فنيا للفريق الأول وأحمد حسين مدربا لفريق مواليد 2002 و2004 وخيري شعيب مشرفا على فرق قطاع الناشئين ومدرب فريق 2006 ومحمد سيد غانم مدرب فريق 2008 ومحمد محمود عثمان مدرب فريق 2010 وناصر عبد العال مدرب فريق 2012 وحافظ محمد عطيه مدرب فريق 2014 وإسلام رجب مدربا لحراس المرمي وشريف عادل مدرب فريق 2006 "آنسات" وشريف مختار مدربا لمدارس كرة اليد ومحمد حسين مخططا لأحمال القطاع ومحمود صادق وسامية حسن علي إداريين.

* فريق الملاكمة.. محمد صديق مديرا فنيا ومدين قاسم مدربا.

* فريق كرة الجرس.. هاني إبراهيم مديرا فنيا

* العلاج الطبيعي.. دكتور أنور أباظه أخصائي تغذية علاجية وأشرف عثمان رئيسا للجهاز الطبي ومحمد محمود عثمان وأحمد عبد العزيز ومروان أشرف وعبد الرحمن جاد أخصائيين لإصابات الملاعب.