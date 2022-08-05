شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبى الفارق مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى هدف واحد في صراع الهدافين، بعدما وصع اللاعب على هدفي فريقه البترولى في مرمى إيسترن كومباني في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وأقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات في افتتاح الجولة 29 من الدوري المصري هذا الموسم، حيث حقق فريق إنبي فوزا مريحًا على نظيره إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.