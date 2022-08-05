شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قلص النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبى الفارق مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى هدف واحد في صراع الهدافين، بعدما وصع اللاعب على هدفي فريقه البترولى في مرمى إيسترن كومباني في المباراة التي جمعتهما اليوم.
وأقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات في افتتاح الجولة 29 من الدوري المصري هذا الموسم، حيث حقق فريق إنبي فوزا مريحًا على نظيره إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
كما تعادل سيراميكا مع سموحة بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز ، وجاءت الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأيضا تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس كالتالي:
أحمد سيد زيزو الزمالك 14
جون أوكويي إيبوكا إنبي 13
مابولولو الاتحاد السكندري 12
مروان حمدي سموحة 12
مصطفى شلبي إنبي 10
شادي حسين سيراميكا 9
أحمد رفعت فيوتشر 9
محمد هلال البنك الأهلي 9