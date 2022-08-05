شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت محاولات فريق المصرى البورسعيدى عن طريق أوستين أموتو ومحمد جريندو، بينما هجمات طلائع الجيش عن طريق كل من مهند لاشين وعلى الزاهدى وميدو جابر.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 45 محتلا المركز الرابع.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

الهجوم: أوستين أموتو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: خالد سطوحى، مصطفى الزنارى، محمد أنور.

في خط الوسط: عمرو السيسى، مهند لاشين، محمد جابر، محمد عبد الرحمن زولا، محمد ناصف.

في الهجوم: على الزاهدى، ميدو جابر.