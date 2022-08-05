شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 فى مقدمتها ، عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز فيتوريا

فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين

يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لبدء جولة تشمل متابعة جميع أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة. عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز فيتوريا دخل الثنائى عبد الستار صبرى وسيد معوض حسابات اتحاد الكرة، لانضمام أحدهما للجهاز المعاون للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

اتحاد الكرة : لا صحة لتعرض جمال علام لوعكة صحية في السعودية و يعود للقاهرة اليوم

كشف مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أن جمال علام رئيس الاتحاد بخير و لم يتعرض لوعكة صحية خلال تواجدة في السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب للشباب . تأجيل مباراة مصر والسعودية مواليد 2003 فى نهائى كأس العرب 24 ساعة أكد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 أن مباراة المنتخب مع السعودية تم تأجيلها 24 ساعة لتقام مساء الأحد المقبل بدلا من السبت.

الأهلى يصدر 4 قرارات عقب الاجتماع الطارئ اليوم.. أبرزها استكمال الدورى بالناشئين

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي أنتهى منذ قليل عدة قرارات .

14 مرشحاً.. المصري يعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الإدارة

أرسل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية خطابًا رسميًا للجنة الأوليمبية المصرية، يخطرها من خلاله بقائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر اجراءها في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري وذلك بعد استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط الترشيح وبعد اعتذار عدد آخر من المرشحين عن عدم خوض الانتخابات ، فيما لم تقم إدارة النادي باستبعاد اي من المرشحين.

سيراميكا يتعادل مع سموحة 1/1 في مباراة "الدقائق القاتلة" بالدوري .. فيديو