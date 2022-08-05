شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات أزمة مصطفى عبده فى غزل المحلة قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أزمة غياب 5 لاعبين المباراة القادمة أمام فيوتشر في الدورى المصرى الممتاز، وهم محمد فتح الله "كماتشو"، ويحيى حامد، وهشام عادل، وخالد الأخميمى، وإيهاب سمير، بسبب الإصابات والإيقافات.

ويسعى مصطفى عبده لتجهيز اللاعبين البدلاء خلال الفترة الحالية للدخول في قائمة الفريق أمام فيوتشر وقبل السفر إلى القاهرة غدا، للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

ويواجه فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومن المقرر أن تقام باستاد السلام في السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في 10 مباريات.