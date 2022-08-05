شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة، التى نرصدها في سياق التقرير التالى:
الأهلى يصدر 4 قرارات عقب الاجتماع الطارئ اليوم.. أبرزها استكمال الدورى بالناشئين
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي أنتهى منذ قليل عدة قرارات ، كالتالي:
•المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.
•المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، لحين التحقيق معه عما بدر منه.
موقف أكرم توفيق من المشاركة فى مباريات الأهلي
بات أكرم توفيق لاعب الأهلي جاهزا طبيا بعد انتهاء برنامج التأهيل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ومشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه منذ أكثر من 10 أيام، ولكن لم يحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية حتى الآن.