شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة، التى نرصدها في سياق التقرير التالى:

الأهلى يصدر 4 قرارات عقب الاجتماع الطارئ اليوم.. أبرزها استكمال الدورى بالناشئين

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي أنتهى منذ قليل عدة قرارات ، كالتالي: •المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. •المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، لحين التحقيق معه عما بدر منه.

موقف أكرم توفيق من المشاركة فى مباريات الأهلي