شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة مصر المقاصة غدا في الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم لاعبى فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال استعداداتهم اليوم على ملعب الشرطة بالعباسية قبل مواجهة مصر المقاصة غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

و استعاد فريق البنك الأهلى الثنائى أحمد ياسين وأسامة إبراهيم عقب أنتهاء إيقافهما المباراة الماضية أمام الجونة، بسبب تراكم الإنذارات لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وواصل لاعبو فريق البنك الأهلي تدريباتهم الجماعية اليوم باستاد العباسية بدون راحة استعدادا لمواجهة فريق المقاصة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل، وستقام على ملعب الكلية الحربية.

وقبل انطلاق المران حرص خالد جلال المدير الفني بالاجتماع مع لاعبي الفريق للتأكيد على ضرورة العودة للانتصارات وحصد النقاط، وطالبهم بعودة الروح القتالية العالية والإصرار على الفوز في جميع المباريات المقبلة.

وشهد مران اليوم تدريبات تأهيلية إستشفائية لمجموعة من اللاعبين الذين خاضوا مباراة الجونة وفقرة تكتيكية خططية لمجموعة أخري من اللاعبين.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات و التعادل في 11 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.



تدريب لاعبى البنك الاهلى (1)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (2)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (3)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (4)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (5)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (6)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (7)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (8)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (9)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (10)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (11)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (12)



تدريب لاعبى البنك الاهلى (13)



