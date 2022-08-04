شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي لليد يدرج منتخب سيدات الفراعنة فى أمم أفريقيا بالسنغال.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر الإتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو رسميا ، خطاب الموافقة على إدراج منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقبلة بالسنغال نوفمبر المقبل .

وقرر إتحاد اليد الموافقة على تكوين منتخب وطنى مصرى اول للسيدات لكرة اليد للمشاركة فى البطولات الخارجية خلال الفترة القادمة و يتولى أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية تشكيل الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب و وضع برنامج للإعداد للفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد تشكيل جمعية لرعاية قدامى اللاعبين و المدربين و الحكام و صرف معاشات شهرية لهم، والتكفل بتوفير حياة كريمة اعترافا من الاتحاد المصرى لكرة اليد بما قدموه للعبة خلال فترتهم في الملاعب.