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الأفريقي لليد يدرج منتخب سيدات الفراعنة فى أمم أفريقيا بالسنغال.. رسميا

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

أصدر الإتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو  رسميا ، خطاب الموافقة على إدراج منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقبلة بالسنغال نوفمبر المقبل . 

 

وقرر إتحاد اليد  الموافقة على تكوين منتخب وطنى مصرى اول للسيدات لكرة اليد للمشاركة فى البطولات الخارجية خلال الفترة القادمة و يتولى أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية تشكيل الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب و وضع برنامج للإعداد للفترة المقبلة.

 

ومن ناحية أخرى قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد تشكيل جمعية لرعاية قدامى اللاعبين و المدربين و الحكام و صرف معاشات شهرية لهم، والتكفل بتوفير حياة كريمة اعترافا من الاتحاد المصرى لكرة اليد بما قدموه للعبة خلال فترتهم في الملاعب.

 


خطاب الاتحاد الافريقي لكرة اليد

 

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