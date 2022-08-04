شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعهم من لعب 27 مباراة حقق خلالهم الفوز في 16 فوز و8 تعادلات و3 هزائم.

يبدأ الجهاز الفني للأهلي التركيز في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل بإستاد برج العرب في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الأحد المقبل.

وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة فاركو التي أقيمت مساء أمس ، الأربعاء، وإنتهت بالتعادل السلبي، وطالب سواريز لاعبي الأهلي بالتركيز في المباريات المقبلة من عُمر بطولة الدوري والعمل بجد واجتهاد من أجل الفوز بجميع المباريات.

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يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق من أجل حسم ملف تدعيم الدفاع بعدما طرح البعض عدة حلول لتدعيم هذا المركز يأتي في مقدمتها ، استعادة الصاعد محمد مغربي المُعار لنادي تيبليتسه التشيكي أوضم أحد مدافعي الدوري المصري، فيما طرح أخرون فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي مُتميز .

ويُعد خط الدفاع أحد أبرز الخطوط التي تحتاج للدعم في فريق الكرة بالأهلي الموسم المقبل بسبب الإصابات والإيقافات المُتتالية التي ضربت الفريق الفترة الماضية بجانب رحيل الدولي المغربي بدر بانون مؤخراً لنادي قطر القطري.