شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يصل القاهرة خلال ساعات لقيادة المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل في الساعات القليلة القادمة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إلى مطار القاهرة لانهاء الاتفاق على تدريب منتخب مصر الأولمبي.

يعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، لأنه ببساطة من قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

أكد أوداير هلمان، المدرب المساعد السابق لمنتخب البرازيل الأوليمبي، المتوج بالميدالية الذهبية لأولمبياد 2016 خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "عملت مع ميكالي في منتخب البرازيل، وهو مدرب رائع وعظيم وعملنا في ظروف صعبة، وسيكون إضافة للمنتخب المصري".

وأضاف: "ميكالي مدرب كبير ويمكنه التكيف على العديد من الأساليب التكتيكية، ولديه خبرات كبيرة ويتطلع لمعرفة شخصيات اللاعبين". وتابع: "ميكالي مدرب برازيلي، والمدرسة البرازيلية تتميز بالأسلوب الهجومي والسيطرة على المباريات".