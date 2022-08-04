شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين و عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز المعاون .

فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين

عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز فيتوريا

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