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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين و عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز المعاون .
فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين
عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز فيتوريا
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