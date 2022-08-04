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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين و عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز المعاون . 

فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين

 

فيتوريا يستعد لبدء جولة لمتابعة أندية الدوري ومقابلة المدربين

 

عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز فيتوريا

عبد الستار صبرى ومعوض ضمن ترشيحات الجبلاية للانضمام لجهاز فيتوريا

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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