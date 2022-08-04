شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة البنك الأهلى استعداداً لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة مصر المقاصه غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد الكلية الحربية في السادسة والنصف مساءً

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلي ، أحمد صبحي .

فى خط الدفاع .. أمير مدحت ، أحمد العش ، أحمد ياسين ، عاصم صلاح ، أسامة إبراهيم ، محمد مصطفي " ميدو " إسحاق يعقوبو .

فى خط الوسط .. محمد لعبة ، محمد حامد ، معروف يوسف ، أحمد سعيد ، محمود سيد ، محمد هلال ، محمود قاعود ، موسي دياوارا ، محمد بسيوني .

فى الهجوم .. ناصر منسي ، أسامة فيصل ، فادي فريد ، كريم بامبو.