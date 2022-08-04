إيبوكا يُشعل الصراع على لقب هداف الدوري ويقلص الفارق مع زيزو لهدف واحد

القاهرة - سامية سيد - أشعل النيجيري إيبوكا المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعدما سجل هدفين لفريقه أمام إيسترن، ليقلل الفارق مع أحمد سيد زيزو المتصدر إلى هدف واحد. وقاد النيجيري جون إيبوكا إنبي للفوز على حساب مضيفه إيسترن كومباني بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت في الجولة 29 للدوري المصري الممتاز. وأحرز إيبوكا هدفين لفريق إنبي في الدقيقتين 48 و88 من عمر المباراة ليقود إنبي لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز الـ9 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 29 مباراة، حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا، فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفاً.