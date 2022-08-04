شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المصرى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى و طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين حيث جاءت محاولات فريق المصرى البورسعيدى عن طريق أوستين أموتو و محمد جريندو بينما هجمات طلائع الجيش عن طريق كل من مهند لاشين و على الزاهدى و ميدو جابر .

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

الهجوم: أوستين أموتو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: خالد سطوحى، مصطفى الزنارى، محمد أنور.

في خط الوسط: عمرو السيسى، مهند لاشين، محمد جابر، محمد عبد الرحمن زولا، محمد ناصف.

في الهجوم: على الزاهدى، ميدو جابر.