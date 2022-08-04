شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا والجهاز المعاون للمنتخب يتفقد ملعب برج العرب ويتابع لقاء المصرى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وجهازه المعاون التواجد باستاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة المصرى البورسعيدى مع طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، برفقة عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتفقد روى فيتوريا منشآت استاد برج العرب قبل انطلاق المباراة، وذلك تمهيدا لإقامة بعض المعسكرات للمنتخب المصرى.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

الهجوم: أوستين أموتو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: خالد سطوحى، مصطفى الزنارى، محمد أنور.

في خط الوسط: عمرو السيسى، مهند لاشين، محمد جابر، محمد عبد الرحمن زولا، محمد ناصف.

في الهجوم: على الزاهدى، ميدو جابر.



















