انضمام جدو وطارق سليمان.. المقاولون يعتمد تشكيل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

اعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة شوقي غريب.

وكان المقاولون العرب أعلن عن قبول استقالة محمد عودة من تدريب الفريق، ليتم التعاقد مع شوقي غريب خلفًا له.

ويضم الجهاز الفني للمقاولون بقيادة شوقي غريب كلا من معتمد جمال مدرب عام وطلعت محرم مدرب ومدير التعاقدات، ومحمد ناجي جدو مدربا مساعدا، وكمال عبدالواحد مخطط أحمال، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، ومحمود فرج محلل الأداء، والدكتور أيمن زين طبيبا.

وقرر مجلس إدارة المقاولون العرب الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.

ومن جانبه، عقد شوقي غريب جلسة مع لاعبي الفريق بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي قبل انطلاق المران والانتظام في معسكر استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

وتحدث غريب مع اللاعبين عن المرحلة الحالية وأهميتها، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب بذل الجهد والعمل الجاد لتحقيق الهدف باعتبار أن المباريات المتبقية لقاءات كؤوس.

ويحتل المقاولون في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 4 انتصارات و11 هزيمة و13 تعادل.